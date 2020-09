Instituto Ramacrisna oferece curso gratuito de cuidador de idoso

(foto: StockSnap/Pixabay )



O projeto "Construindo o futuro" desenvolvido pelo Instituto Ramacrisna, com patrocínio da Petrobras, está com inscrições abertas para o curso on-line de cuidador de idoso.



Para participar é preciso ter entre 18 e 40 anos e ensino fundamental completo. São 40 vagas disponíveis e a formação é voltada apenas para moradores de alguns bairros de Betim, Ibirité e Sarzedo, em Minas Gerais.



A lista completa e as inscrições estão no site até o dia 7 de setembro: O projeto "Construindo o futuro" desenvolvido pelo, com patrocínio da Petrobras, está com inscrições abertas para oon-line deParaé preciso ter entre 18 e 40 anos e ensino fundamental completo. São 40disponíveis e a formação é voltada apenas parade alguns bairros de Betim, Ibirité e Sarzedo, em Minas Gerais.A lista completa e asestão no site até o dia 7 de setembro: http://www.ramacrisna.org.br





A qualificação visa formar profissionais com competências específicas para a área de cuidador. Devem ser capazes de auxiliar e prestar cuidados à pessoa idosa, com ou sem necessidade de cuidados especiais em sua rotina, a fim de obter resultados para a melhoria da qualidade de vida do idoso, sua socialização e bom relacionamento com a família



Devido à pandemia, os cursos, previstos para serem feitos de forma presencial, foram adaptados para o formato EAD.



A cada mês novos cursos serão divulgados e no total serão beneficiados 1.230 jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 16 e 40 anos, moradores dos bairros Colônia Santa Isabel, Petrovale e Imbiruçu.



Os cursos foram pensados para atender a jovens cursando os anos finais da escola fundamental e adultos sem qualificação e pouca escolaridade, que precisam de ocupação para melhorar as condições de vida da família.







Sobre o curso





Vagas: 40

40 Carga horária: 40 horas/aulas

40 horas/aulas Faixa etária: de 18 a 40 anos

de 18 a 40 anos Escolaridade mínima: ensino fundamental completo

ensino fundamental completo Início e término do curso: 14/9/2020 a 25/9/2020





Pré-requisito

Ter computador, tablet ou celular com acesso à internet

Ser morador do seguintes bairros:

Betim: Colônia Santa Isabel, Petrovale, Imbiruçu e Vila Boa Esperança.

Colônia Santa Isabel, Petrovale, Imbiruçu e Vila Boa Esperança. Ibirité: Jardim das Rosas, Petrolina, Cascata, Distrito Industrial de Ibirité, Ouro Negro, Jardim Montreal, Recanto da Lagoa, São Pedro, Lago Azul, Canaã e Quintas da Jangada.

Jardim das Rosas, Petrolina, Cascata, Distrito Industrial de Ibirité, Ouro Negro, Jardim Montreal, Recanto da Lagoa, São Pedro, Lago Azul, Canaã e Quintas da Jangada. Sarzedo: Cachoeira, Santa Rosa de Lima, São Pedro, Santa Rita, Masterville, Quintas da Lagoa e Imaculada da Conceição.





Processo seletivo





Primeira etapa: inscrição até 7/9

inscrição até 7/9 Segunda etapa: lista dos aprovados disponível no site no dia 8/9

lista dos aprovados disponível no site no dia 8/9 Terceira etapa: matrícula presencial nos dias 9/9 e 10/9 nos núcleos: Imbiruçu: Rua Luzia de Jesus Barbosa nº 20.

matrícula presencial nos dias 9/9 e 10/9 nos núcleos: Imbiruçu: Rua Luzia de Jesus Barbosa nº 20. Telefone: 3544-9886. No Petrovale: Rua Espanha, 31, lojas 2 e 3

Telefone: 3596-3588. Na Colônia Santa Isabel: Rua Ana Neri, 151

Telefone: 3531-5585





Link para inscrição:





Conheça a Ramacrisna





Criado pelo jornalista Arlindo Corrêa da Silva, o Instituto Ramacrisna desenvolve há 61 anos projetos culturais, educacionais, aprendizagem, profissionalizantes, entre outros. O nome da instituição é em homenagem ao filósofo indiano Sri Ramakrishna, ecumenista que viveu no século 19 e pregava o trabalho social como forma de transformação do ser humano.



O Ramacrisna coleciona, desde sua fundação, diversas premiações renomadas, entre elas o mais recente: o selo DOAR Certificado A+, padrão de gestão e transparência do terceiro detor pelo Instituto Doar. Ficou em 1º lugar na regional Minas Gerais e finalista Nacional em 2017 e 2018 pelo Prêmio Itaú-Unicef, o prêmio é considerado o maior do Brasil no campo da educação com a chancela da UNICEF -

Fundo das Nações Unidades Para a Infância. Foi selecionada a melhor ONG em assistência social no Brasil pelo Instituto Doar e Rede Filantropia em 2018 e tem se mantido entre as 100 Melhores ONGs para se doar pelos últimos três anos consecutivos.





Atualmente, a instituição atende, além da comunidade em situação de vulnerabilidade social de Betim, outras 11 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Em 2019, o Instituto atendeu mais de 11.550 pessoas na sede do Ramacrisna, 39.064 atendimentos feitos pelo Ramacrisna em parceria com o poder público. Somando 50.614 o total de atendimentos.