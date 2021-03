Secretaria de Saúde do DF retifica edital de seleção com 250 vagas para aposentados

(foto: USP Imagens/Divulgação)

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico,





https://institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=325 , a partir das 08hs de 24 de março de 2021 até às 23h59 do dia 28 de março de 2021, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação original comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (cópias frente e verso).

O candidato terá prazo entre os dias 2 de abril de 2021 a 4 de abril de 2021, após resultado preliminar no dia 1 de abril de 2021, para interpor recurso em caso de desconformidade com sua pontuação.









O resultado preliminar da análise curricular com a classificação do processo seletivo será divulgado via internet, no endereço eletrônico www.saude.df.gov.br e no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, no dia 01 de abril de 2021.

O candidato que desejar interpor recurso contra a classificação do processo seletivo disporá de três dias para fazê-lo, da 0h do dia 2 de abril de 2021 às 23h59min do dia 04 de abril de 2021, ou seja, primeiro dia subsequente ao da divulgação do Resultado Preliminar da análise curricular com a classificação do processo seletivo, a ser divulgado no Diário Oficial.





O resultado final do Processo Seletivo será divulgado em 8 de abril de 2021, no site da SES/DF, no endereço: www.saude.df.gov.br e no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF.

