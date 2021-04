PRF retifica edital de concurso com 1.500 vagas

(foto: PRF/Divulgação) Após reabrir as inscrições para pessoas com deficiência, a Polícia Rodoviária Federal retificou o edital do concurso público com 1.500 vagas.A informação foi publicada no Diário Oficial da União, desta terça-feira (6/4).





Na retificação do edital, a PRF tornou público o seguinte:





a) a retificação da alínea "b" do subitem 5.2 do referido edital;

b) que, nos subitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.1 e 5.11.1 do edital de

abertura, onde se lê: parecer, leia-se: laudo médico;

c) a reabertura do período de inscrições, somente para candidatos que desejarem concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência;

d) o novo cronograma previsto do concurso;

e) que os candidatos já inscritos e que enviaram o parecer multidisciplinar não serão afetados;

f) que os candidatos inscritos que enviaram laudo simples e, em razão disso, tiveram suas solicitações indeferidas, terão seus laudos reavaliados;

g) que os candidatos que se inscreveram na condição de pessoas com deficiência anteriormente e que tiveram a sua solicitação para concorrer às vagas reservadas indeferida poderão enviar a documentação prevista neste edital durante o período de reabertura;

h) que os candidatos que efetuaram a inscrição anteriormente e que não

solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão, durante o período de reabertura, retornar ao sistema de inscrição e informar que desejam concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência;

i) que os candidatos com deficiência que não se inscreveram e que tenham

interesse no concurso público poderão se inscrever observando os procedimentos

disciplinados neste edital.





Inscrições encerram nesta terça (6)

Agora, será admitida a inscrição somente para os candidatos que desejarem concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, via internet, no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_21 , até 18h de 6 de abril de 2021 . A taxa é de R$ 180.





Para solicitar a inscrição, o candidato deverá informar que deseja concorrer às vagas reservadas, enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).





Veja mais detalhes do comunicado:

Ainda segundo o novo documento, o candidato deverá enviar, no período de inscrição estabelecido, via upload, por meio de link específico no

site , imagem legível do laudo médico. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração.





Os candidatos cuja solicitação, realizada no período de 25 de janeiro de 2021 a 12 de fevereiro de 2021, foi deferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência continuarão concorrendo às vagas reservadas. Nesses casos, não será necessário o reenvio dessa documentação.





O candidato com a inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se não eliminado no concurso público, será convocado, antes da matrícula no Curso de Formação Profissional, para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser médico, e três profissionais da carreira a que o candidato concorrerá, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência,

O concurso

O concurso público da PRF conta com 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador.





As provas objetivas e discursivas, que compõem a primeira etapa do concurso, após serem adiadas, serão aplicadas provavelmente em 9 de maio. As provas objetivas serão compostas por três blocos.





A prova dissertativa será de até 30 linhas, valerá 20 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo. Vale ressaltar que o candidato terá 4 horas e 30 minutos para fazer ambas as avaliações, que serão aplicadas no mesmo dia. A segunda etapa do concurso é composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com cinco testes.





O certame registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção conta com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.