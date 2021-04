Prefeitura de Ouro Fino (MG) altera data de provas do concurso público

(foto: Prefeitura de Ouro Fino/Divulgação) O concurso público da Prefeitura de Ouro Fino, em Minas Gerais, com 54 vagas, teve data de prova objetiva alterada. De acordo com o comunicado publicado no site da banca organizadora, a decisão foi tomada em virtude das medidas impostas pelo Governo de Minas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da covid-19. O exame, que seria aplicado nos dias 10 e 11 de abril, agora está previsto para 23 de maio.





O concurso

As chances são para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. A lotação será em entidades, órgãos e secretarias do município, com carga horária de 100 a 200 horas mensais e salário que varia entre R$ 1.098 a R$ 8.057,66.





As oportunidades são para os cargos de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, técnico de enfermagem, assessor jurídico, assistente social, enfermeiro, médico psiquiatra ou clínico geral, psicólogo e terapeuta ocupacional. Do número de vagas, o edital reserva 5% às pessoas com deficiência.





A seleção será feita através de realização de prova objetiva de múltiplas escolhas. O exame contará com questões sobre língua portuguesa, informática, conhecimentos específicos e, dependendo do cargo, questões sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Saiba mais!









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer