Concurso do Serpro tem 165 vagas temporárias e salário acima de R$ 7 mil

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa de tecnologia da informação do governo federal, divulgou edital de concurso público para contratação temporária de 147 analistas de desenvolvimento de sistemas e 18 analistas com especialização em ciência de dados, totalizando 165 vagas.



As inscrições iniciam no dia 7 de abril e seguem até o dia 26. E serão exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe (Edital (



As inscrições iniciam no dia 7 de abril e seguem até o dia 26. E serão exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos/serpro_21), onde também está disponível o Edital (https://www.cebraspe.org.br/concursos/). A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 6 de junho, podendo haver alteração, conforme os protocolos de segurança contra a COVID-19.

A remuneração é de R$ 7.620,37 (salário nominal + gratificação) para uma jornada de 40 horas. Além disso, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, no valor de R$ 382,68, auxílio a filho com deficiência, no valor de R$ 1.150,70, planos de saúde, odontológico e de previdência complementar e auxílio-transporte.



O contrato de trabalho será por prazo determinado, com duração de um ano, prorrogável por igual período. Poderão inscrever-se no concurso público graduados nas áreas de tecnologia da informação ou em qualquer área de formação, acrescido de curso de pós-graduação nas áreas de tecnologia da informação ou ciência de dados, a depender do cargo pretendido.





O prazo de validade do concurso, para efeito de contratação de aprovados, será de dois anos, contado da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez, também por igual período.





Outras informações podem ser esclarecidas por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, (61) 3448-0100, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF.