Concursos em março já somam 10 provas suspensas ou adiadas devido à pandemia. Veja:

(foto: CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (2/2), a suspensão das provas objetivas do concurso público com uma vaga para o cargo de auditor conselheiro substituto, que prevê remuneração de R$ 33.689,10.





Segundo o documento, a medida se deu diante do "enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da covid-19".





Os exames estavam previstos para 14 de março de 2021, em Brasília. Ainda de acordo com o TCDF, as novas datas referentes ao concurso serão divulgadas oportunamente. Saiba mais aqui!





Depen





O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) suspendeu o concurso público com 309 vagas para os cargos de especialista federal em assistência à execução penal e de agente federal de execução penal. De acordo com o comunicado, a razão é a pandemia do novo coronavírus. As provas, que estavam agendadas para 28 de fevereiro.









PMTO A Polícia Militar do Tocantins adiou as provas de três novos editais de concurso com 1.000 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Praças. São ofertadas 950 vagas para o quadro operacional QPPM, 25 vagas para o quadro de músicos (QPE-Músicos); e 25 vagas para o quadro da saúde (QPS) distribuídas em 20 para técnico em enfermagem e cinco para técnico em Saúde Bucal.

Segundo o Cebraspe, na data provável de 24 de março de 2021, será publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e no site da banca, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.



A prova objetiva e a prova de redação serão aplicadas na data provável de 4 de abril de 2021. As demais datas do concurso serão divulgada oportunamente. Saiba mais aqui! O novo cronograma será divulgado oportunamente. Saiba mais aqui!





Core-TO

O Instituto Quadriz e o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins (Core-TO) anunciaram o adiamento da aplicação de prova do concurso público com 25 vagas, que ocorreria no próximo dia 7 de março em razão das medidas restritivas adotadas no Estado do Tocantins diante da pandemia do novo coronavírus.





O documento informa também que o adiamento considera a ausência de requisitos indispensáveis de segurança, em decorrência da pandemia.





O Conselho torna público, ainda, que as inscrições realizadas permanecem válidas e a aplicação de prova ocorrerá assim que as condições permitirem, e um novo cronograma será divulgado oportunamente. Saiba mais aqui!





Crefono-4

Conforme documentos publicados no site da banca Quadrix, as provas previstas para serem aplicadas em 14 de março foram adiadas. As novas datas serão divulgadas oportunamente.





São oferecidas, ao todo, 120 vagas, sendo quatro de preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva.





Há chances de nível superior para fonoaudiólogo fiscal, cargo que exige formação em fonoaudiologia; e oportunidades de nível médio para o cargo de assistente administrativo. A faixa de remuneração fica entre R$ 1.893,60 e R$ 4.882,47, correspondente a 40 horas de trabalho semanal. Saiba tudo sobre o concurso aqui!





Cress-SE

Conforme documentos publicados no site da banca Quadrix, as provas previstas para serem aplicadas em 14 de março foram adiadas. As novas datas serão divulgadas oportunamente.





Segundo o edital, as vagas são para a ssistente Administrativo (2); assistente social - agente fiscal; coordenador geral (1) e diretor técnico (1).





Os salários que podem variar de R$ 1.629,31 a R$ 2.900, acrescido benefícios. Saiba tudo sobre o concurso aqui!





CRT-PR

Conforme documentos publicados no site da banca Quadrix, as provas previstas para serem aplicadas em 14 de março foram adiadas. As novas datas serão divulgadas oportunamente.





São seis oportunidades distribuídas para os seguintes cargos: Agente de Fiscalização-Edificações/Construção Civil (2); Agente de Fiscalização-Eletromecânica/Mecânica/Refrigeração e Ar Condicionado (2) e Agente de Fiscalização-Eletrotécnica (2). Os profissionais contratados irão atuar nas cidades de Curitiba e Florianópolis.





Os salários são de R$ 3.300,00, mais R$ 700,00 de vale-refeição e vale-transporte. Saiba tudo sobre o concurso aqui!





PMPR

As provas do concurso público da Polícia Militar do Estado do Paraná com 2.400 vagas foram remarcadas para 13 de junho de 2021. A informação foi publicada no site da corporação.





Segundo o documento, a medida vista garantir que o certame seja conduzido com a segurança necessária, sem prejuízos à isonomia e em observância aos protocolos de biossegurança determinados pelas autoridades sanitárias, em decorrência da pandemia de covid-19.





A PMPR informou também que a data da Prova de Conhecimentos e as datas das demais etapas do Concurso Público poderão ser alteradas em decorrência das medidas de prevenção contra a covid-19. Saiba mais aqui!





PCRN

As provas do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), previstas para 7 e 14 de março, foram adiadas! De acordo com o comunicado divulgado no site da banca FGV nesta terça-feira (23/2), a medida de adiamento foi tomada devido ao aumento de casos de covid-19.

O certame, aberto em dezembro, oferece 301 chances, sendo 47 para delegado, 230 para agente e 24 para escrivão. A remuneração inicial varia de R$ 4.731,91 a R$ 16.670,59. Saiba mais aqui!





Prefeitura de Alto Horizonte-GO

A Prefeitura de Alto Horizonte (GO) teve que suspender, mais uma vez, as provas do concurso público para provimento de 31 vagas de níveis médio e superior. A medida foi dada diante do decreto estadual que impõe medidas para evitar o contágio de covid-19.





As provas que seriam aplicadas nos dias 13 e 14 de março, ainda não tem nova data de aplicação prevista. O concurso tem prazo de validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação.





O edital conta com oportunidades para instrutor de informática, técnico em radiologia, agente administrativo, fiscal de obras, fiscal de tributos, assistente jurídico, biólogo, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, engenheiro civil, médico, nutricionista, professor, entre outros cargos. Aos contratados, será ofertada remuneração de R$ 1.800 a R$ 9.000. Saiba mais aqui!