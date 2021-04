Consórcio de Desenvolvimento no Ceará abre concurso com vagas para todos os níveis

O Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul (Codessul), vinculado ao governo do Ceará, divulgou um novo edital de concurso público com 21 vagas para todos os níveis de escolaridade.

As vagas são para auxiliar administrativo, assistente administrativo, analista, fiscal e técnico. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 3.493.

As inscrições podem ser realizadas no site da banca, a Consulpam , no período até 2 de maio de 2021. O pagamento da taxa somente poderá ser feito em espécie, por meio de pagamento de boleto bancário gerado no site. Os valores variam entre R$ 70 e R$ 160, a depender do cargo desejado.