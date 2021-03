Locaweb abre mais de 100 vagas para diversas áreas

Pesquisa interna da Locaweb mostra que apenas 2,5% dos colaboradores pedem retorno aos escritórios. Home office em alta (foto: StockSnap/Pixabay )



O Grupo Locaweb, empresa de soluções business to business (B2B) para digitalização dos negócios, está com mais de 100 vagas abertas para candidatos de todo o Brasil. Devido à pandemia, o processo seletivo será totalmente remoto. As contratações são reflexo do crescimento do grupo, potencializado pelo IPO realizado em 2020.





As vagas são para as áreas de tecnologia, marketing, finanças, segurança, atendimento e commerce, segmento que mais cresce na empresa.



As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no site:





Em pesquisa interna, feita pela área de Gente & Gestão , 87,7% dos respondentes acreditam estar totalmente adaptados ao sistema de home office. Também indicou que 40,6% gostariam de continuar neste formato, enquanto 37,7% acham que seria adequado um formato híbrido, que mesclasse a ida à empresa.



E, apenas 2,5% dos colaboradores pedem o retorno aos escritórios. "A pandemia impôs o home office e seguiremos assim enquanto for preciso para manter nosso time seguro. Para o futuro, temos que conversar e analisar a melhor maneira de utilizar essa experiência a favor das nossas pessoas", finaliza Simony.