Qualicorp abre 10 vagas para BH e mais de 100 para outras cidades

Os cargos ofertados são de áreas como produtos, projetos e gestão, TI, vendas e comercial (foto: Dirk Wouters/Pixabay )



A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, está com 10 vagas abertas em Belo Horizonte para o cargo de consultor de vendas. Além disso, a empresa disponibiliza outras 108 vagas em São Paulo, Alphaville, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília.



cadastrar no site Os interessados podem seno site jobs.kenoby.com/qualicorp . Os salários variam de acordo com o cargo.

INCLUSÃO É PILAR DA EMPRESA

Um dos pilares da Qualicorp é a diversidade e a inclusão. Por isso, todas as vagas consideram a participação de pessoas com deficiência (PCD’s) no processo seletivo. Desde o início do ano, a empresa contratou 227 pessoas, além de quase 800 contratações em 2020.



Atualmente, a companhia tem cerca de 70% de seus colaboradores mulheres, sendo 55% dos cargos de liderança; conta com 30% de pardos e negros, mais de 6% de colaboradores com mais de 50 anos, 5% de PCDs e 3% são pessoas autodeclaradas LGBTQIA+.





