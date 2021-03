Newton Paiva oferece cursos livres para atualização profissional

Todos os cursos livres são gratuitos e oferecem certificados ao final (foto: Newton de Paiva/Divulgação )



É comum que muitas pessoas, que se estabilizam no mercado de trabalho, acabem se acomodando com o tempo. No entanto, os especialistas em gestão de carreiras alertam que essa situação não é ideal. Afinal, o mercado sofre transformações constantes, contribuindo para que os profissionais fiquem desatualizados mais rapidamente.



Pensando nisso, o Centro Universitário Newton Paiva lança este ano o programa "Incentivo profissional Newton - Desenvolvendo cidadãos".



Tratam-se de sete cursos gratuitos com duração de até 80 horas sobre vários temas pertinentes ao cenário atual, com o objetivo de complementar a formação e incentivar a continuidade dos estudos. As aulas estarão disponíveis desde o dia 20/3, por meio da plataforma Canvas, e podem ser assistidas a qualquer momento num prazo de 30 dias.



Todos os cursos livres são gratuitos e oferecem certificados ao final. As inscrições devem ser feitas até o dia 31/03, pelo link: https://www.sympla.com.br/incentivo-profissional-newton---desenvolvendo-cidadaos__1140617 .



Tratam-se de setecom duração de até 80 horas sobre vários temas pertinentes ao cenário atual, com o objetivo de complementar a formação e incentivar a continuidade dos estudos. As aulas estarão disponíveis desde o dia 20/3, por meio da plataforma Canvas, e podem ser assistidas a qualquer momento num prazo de 30 dias.Todos os cursos livres são gratuitos e oferecem certificados ao final. Asdevem ser feitas até o dia 31/03, pelo link: É comum que muitas pessoas, que se estabilizam no mercado de trabalho, acabem se acomodando com o tempo. No entanto, os especialistas em gestão de carreiras alertam que essa situação não é ideal. Afinal, o mercado sofre transformações constantes, contribuindo para que osfiquem desatualizados mais rapidamente.Pensando nisso, o Centro Universitáriolança este ano o programa "Incentivo profissional Newton - Desenvolvendo cidadãos".

Um dos destaques da programação são os cursos voltados para as novas tecnologias: programação para dispositivos móveis; business intelligence; introdução à ciência dos dados; e big data e fundamentos de inteligência artificial. Neles, os alunos poderão adquirir conhecimentos técnicos e teóricos acerca do novo ambiente em que estão inseridos, marcado pela convergência para as plataformas móveis e a utilização cada vez mais estratégica dos dados.





SOFT SKILLS E COMUNICAÇÃO EFETIVA

As estratégias de gestão também serão contempladas pelo projeto, por meio do curso Modelagem de processos de negócio. O aluno conhecerá a estrutura organizacional de uma empresa e seus processos sob um aspecto funcional, suas características e suas formas de identificação e classificação.





Para os que buscam aperfeiçoar as soft skills, Comunicação Efetiva é a opção indicada. O curso deve introduzir os conceitos, a relevância, os elementos e os novos modelos de comunicação, baseados em valores teóricos que dialogam com o aperfeiçoamento profissional e pessoal.









Para conhecer mais o Centro Universitário Newton Paiva: https://www.newtonpaiva.br