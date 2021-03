Minas Gerais: prefeitura altera período de inscrições e data de provas

(foto: USPImagens/Divulgação)

Foram adiadas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. O cronograma do certame foi alterado em decorrência da pandemia de covid-19. De acordo com documento de retificação publicado no site da banca Fundep, as inscrições serão reabertas em 26 de abril e poderão ser feitas até 7 de junho. A data da aplicação das provas foi alterada para 25 de julho. Confira a retificação!