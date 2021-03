Prefeitura da Bahia abre inscrições para guarda civil em novo concurso

(foto: Cecília Bastos-USP Imagens)





O concurso está sendo organizado pela banca Fundação CEFETBAHIA. As inscrições devem ser feitas pelo portal da empresa até 25 de abril, de forma remota. Há taxa de participação no valor de R$ 80.





O concurso contará apenas com prova objetiva, prevista para ser aplicada em 15 de agosto. A avaliação será composta por 30 questões divididas entre conhecimentos gerais (20) e conhecimentos específicos (10).





De acordo com o documento de abertura, após contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais para salário inicial no valor de R$ 1.100. Além do salário, os guardas terão direito a diversos benefícios contidos no edital.





O prazo de validade do certame é de dois anos e os contratos serão regidos sob regime estatuário. Inscreva-se aqui!

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer

A Prefeitura Municipal de Amargosa, no Estado da Bahia, abriu inscrições de um novo concurso público para a Guarda Civil Municipal (GCM) nesta segunda-feira (22/3). O edital oferece oito vagas imediatas para o cargo. Para se inscrever, é necessário possuir ensino médio completo e CNH nas categorias ‘A’ ou ‘B’.