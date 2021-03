Em Goiás, Prefeitura de Cachoeira Alta contrata fiscais de covid-19

(foto: Prefeitura de Atibaia/Divulgação)

Para auxílio no combate à covid-19, a Prefeitura de Cachoeira Alta, Goiás, abriu nova seleção com cinco vagas temporárias para fiscalização do vírus. Podem se inscrever pessoas com ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria ‘B’. O cargo conta com remuneração de R$ 1.100 para jornada de trabalho semanal de 44 horas.