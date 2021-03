Aeronáutica abre quatro seleções com vagas para Brasília e outras 15 cidades

(foto: FAB/Divulgação)



Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade de 17 a 23 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula do curso. Vale ressaltar que, tirando o cargo de infantaria, destinado para homens, os exames de admissão aceitam candidatos de ambos os sexos. Atenção: está aberto o período de inscrições de três concursos da Aeronáutica! Juntos, os editais dispõem de 83 vagas para os cargos de oficial intendente (40), oficial aviador (18) e oficial da infantaria (25).





As vagas serão destinadas para Brasília-DF, Canoas-RS, Campo Grande-MS, Porto Velho-RO, Boa Vista-RR, Manaus-AM, Belém-PA, Parnamirim-RN, Salvador-BA, Curitiba-PR, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Pirassununga-SP, Barbacena-MG e Belo Horizonte-MG. As etapas presenciais serão aplicadas em todas as cidades citadas.





As inscrições devem ser feitas pelo site de ingresso da Academia de Força Aérea (AFA) de 16 a 29 de março. Há taxa de inscrições de R$ 70. Candidatos inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea poderão recorrer à isenção do valor pelo site durante o período de inscrições.





A aplicação de provas objetivas, primeira etapa das seleções, está prevista para 20 de junho, às 9h. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório, contendo 64 questões sobre português, inglês, matemática, física e redação. Após a fase, os candidatos deverão passar por inspeção de saúde, concentração intermediária, exame de aptidão psicológica, entrevista informativa, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) e curso de formação.





Durante o curso de formação, o cadete receberá bolsa mensal de R$1.176. Após concluir o curso com êxito, o profissional será nomeado aspirante a oficial, cargo com salário de R$6.993. Além da remuneração, há benefícios como habilitação e adicionais militares.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer