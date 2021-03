Secretaria de Saúde do DF nomeia 114 novos profissionais

(foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF) O Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou 114 novos profissionais, em sete áreas de atuação, para a Secretaria de Saúde. Dentre eles, estão 49 enfermeiros obstetras e 15 enfermeiros da família e comunidade. Os profissionais foram nomeados para repor vacâncias.





O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ressaltou a importância desse “reforço de profissionais num momento tão grave em que enfrentamos uma pandemia, com todas as áreas da Secretaria sobrecarregadas e precisando de reforço”. Okumoto disse que “o governador Ibaneis Rocha tem dado todo apoio e condições para que a saúde pública possa atender a população com eficiência e de forma humanizada”.





Para a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, as ações para fortalecimento das equipes da Secretaria de Saúde vão continuar. “O governador Ibaneis Rocha autorizou milhares de nomeações em 2020 e já começamos o ano com esse incremento de profissionais que irão atuar no enfrentamento à covid-19, seja na assistência direta como na indireta, na área estratégica da gestão de processos, TI e comunicação”, afirmou.





Dentre as áreas em que houve a convocação de aprovados no último concurso estão: farmacêuticos (20 profissionais); fonoaudiólogos (10); administradores (10); analistas de sistemas (5); e técnicos de comunicação social (5).





*Com informações da Secretaria de Saúde do DF.