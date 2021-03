Salário de R$ 4,6 mil: UFMT contrata profissional de Libras em nova seleção

Em nova seleção divulgada, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) visa contratar temporariamente um tradutor intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), cargo de nível superior com jornada de trabalho semanal de 40 horas e salário de R$ 4.638,66. O contratado será lotado no Campus Universitário do Araguaia.

O profissional selecionado terá o papel de traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos de um idioma para o outro, assim como traduzir e interpretar palavras, conversações, narrativas, palestras, atividades didático pedagógicas em um outro idioma, reproduzindo libras ou na modalidade oral da língua portuguesa o pensamento e intenção do emissor. Também caberá ao tradutor assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 15 a 19 de março a partir do envio do formulário de inscrição . Os interessados também deverão enviar as documentações especificadas no edital de abertura para o e-mail selecaotilsufmt@gmail.com.