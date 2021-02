STM convoca 40 candidatos aprovados para técnico judiciário

(foto: CB/D.A Press)

O Superior Tribunal Militar publicou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24/2), a convocação de 40 candidados aprovados no concurso do órgão, realizado em 2017.Os selecionados tem o prazo de quatro dias úteis, a contar desta terça (24), para comunicar à Diretoria de Pessoal, pelo e-mail cadastrado no site no Cebraspe endereçado à seged@stm.jus.br, nomeação no Conselho da Justiça Federal, com exercício na cidade de Brasília - DF e no Tribunal Regional Federal 1ª Região, com exercício na cidade de Brasília - DF, obedecendo-se a ordem classificatória, até o limite de dois para o cargo de Técnico Judiciário área - Apoio Especializado - Programação.