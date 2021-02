Prefeitura no Rio abre seleção com mais de 2.000 vagas para educação

(foto: Cecília Bastos/USP Imagens)





As vagas são distribuídas entre os cargos de professor I (em diversas áreas), professor II, orientador educacional, supervisor escolar, inspetor escolar, agente de apoio à educação inclusiva, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, secretário escolar, zelador, merendeira, estimulador, estimulador para educação inclusiva, auxiliar de educação infantil, motorista, inspetor de disciplina, vigia, instrutor de libras, auxiliar administrativo e ajuda de caminhão.





Os interessados poderão se inscrever de 17 a 24 de fevereiro de forma remota através do site da Prefeitura . Não haverá taxa de participação. Vale ressaltar que os participantes só poderão disputar uma vaga.





Como método de seleção, os participantes deverão passar por análise de títulos e entrevista. As fases são obrigatórias para todos os cargos. As entrevistas serão aplicadas de 1° a 3 de março. O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado no mesmo mês.









Um novo processo seletivo simplificado com 2.494 vagas temporárias para a área da educação foi divulgado pela Prefeitura de Belford Roxo, no Rio de Janeiro! As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e o salário varia de R$ 1.100 a até R$ 1.1908,65 para jornada de trabalho de 16 a 40 horas semanais.