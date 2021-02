Marinha abre novo edital com mais de 400 vagas para nível médio e fundamental

(foto: Marinha/Divulgação ) A Marinha lançou oito editais de seleção, com 429 vagas ao todo, para o Serviço Militar Voluntário (SMV). As chances são oferecidas a candidatos voluntários, de ambos os sexos, para praças da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2). Podem concorrer quem tem nível fundamental e médio/técnico. As chances são para as áreas industrial, saúde, apoio e administrativa.





O período de inscrição vai de 13 de fevereiro a 4 de março de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 e o candidato terá até o dia 5 de março de 2021, para efetuar o pagamento.

Para concorrer é preciso ser voluntário, brasileiro nato ou naturalizado, ter entre 18 e 41 anos de idade, ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Fundamental e do Curso de Formação Continuada de Trabalhadores ou ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio e do curso de nível técnico relativo à profissão a que concorre, entre outros requisitos.





O processo seletivo será constituído de prova objetiva de língua portuguesa e conhecimentos militar-naval, prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física. A prova objetiva será aplicada em 2 de maio de 2021 e terá duração de três horas.





Já o teste físico será composto por:

Natação: nadar o percurso de 25 metros no tempo máximo de 50 segundos, para o sexo masculino um minuto, para o sexo feminino; e





Corrida: correr o percurso de 2.400 metros no tempo máximo de 16 minutos, para o sexo masculino e 17 minutos, para o sexo feminino.





Segundo os editais, militares temporários são integrante da Reserva de 2ª Classe da Marinha, incorporados para prestar serviço militar em caráter transitório e regional. A natureza do vínculo com a Força é, nesse sentido, precária e transitória, com duração máxima de até 96 meses, não gerando qualquer expectativa quanto à permanência e à estabilidade. Em tempo de paz, não será concedida prorrogação de tempo de serviço ao militar RM2 por períodos que venham a ultrapassar a data de 31 de dezembro do ano em que o voluntário completar quarenta e cinco anos de idade.

Não serão incorporadas as voluntárias que estiverem grávidas, em face dos riscos decorrentes das atividades militares.





Veja as vagas de cada distrito*:



1º Distrito Naval (RJ, ES e MG)

Vagas: 147

Cabo (saúde): enfermagem, higiene dental, radiologia médica, nutrição e dietética e técnico em farmácia

Cabo (industrial): desenho mecânico, edificações, eletrônica, eletrotécnica, estruturas navais, mecânica, metalurgia, motores, química e telecomunicações

Marinheiro especializado: marcenaria, cozinheiro e motorista





3º Distrito Naval (RN, CE, AL, PB e PE)

Vagas: 72

Industrial: edificações, eletrônica, metalurgia, marcenaria, motores

Saúde: administração hospitalar, prótese dentária, técnico em farmácia

Administrativa: motorista, barbeiro e cozinheiro

4º Distrito Naval (PA, MA, PI e AP)

Vagas: 31

Cabo (industrial): técnico em edificações e técnico em telecomunicações

Marinheiro especializado: metalurgia (soldador) e eletrotécnica (eletricista)

Cabo (saúde): técnico em enfermagem, técnico em radiologia médica

Marinheiro especializado (administrativo): motorista





5º Distrito Naval (RS e SC)

Vagas: 62

Cabo (industrial): desenho mecânico, motores e química

Cabo (saúde): enfermagem, higiene bucal, patologia clínica, farmácia

Cabo (apoio): administração, contabilidade, processamento de dados

Marinheiro especializado: motorista e barbeiro

6º Distrito Naval (MS)

Vagas: 18

Cabo (industrial): eletrotécnica, motores, química

Cabo (saúde): higiene dental, patologia clínica

Cabo (apoio): administração, processamento de dados

Marinheiro especializado: motorista





7º Distrito Naval (DF)

Vagas: 20

Cabo (industrial): eletrotécnica

Cabo (saúde): higiene dental

Marinheiro especializado (administrativa): motorista

Cabo (apoio): administração, ciências contábeis e processamento de dados





8º Distrito Naval (PR e SP)

Vagas: 54

Cabo (industrial): edificações, eletrônica, mecânica, metalurgia, motores, marcenaria, eletrotécnica

Cabo (saúde): enfermagem, higiene dental

Cabo (apoio): administração, processamento de dados

Marinheiro especializado: cozinheiro



9º Distrito Naval (AM)

Vagas: 25

Cabo (industrial): eletrotécnica, geodésia e cartografia, metalurgia e motores

Marinheiro especializado: marcenaria

Cabo (apoio): administração, ciências contábeis, processamento de dados

Marinheiro especializado (administrativo): motorista e barbeiro

*Até o fechamento da matéria, o 2º Distrito Naval não apresentou edital em seu site.