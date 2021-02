Prefeitura de Mineiros/GO abre seleção com mais de 400 vagas

(foto: Facebook/Divulgação) Prefeitura de Mineiros , no Estado de Goiás e cerca de 600 km do Distrito Federal, divulgou um novo edital de processo seletivo com oferta de 435 vagas. As chances são temporárias e para a Secretaria Municipal de Educação local. Os salários variam entre R$ 984,01 e R$ 3,592,31.





Há vagas para os cargos de professor, monitor de creque, porteiro servente, merendeira e auxiliar de secretaria. Os profissionais vão desempenhar atribuições na Secretaria Municipal de Educação, nas Escolas e CMEI’s – Centros Municipais de Educação Infantil.





Os referidos contratos terão o prazo máximo de 24 meses, contados a partir da contratação, após a homologação e publicação do resultado.





Para se candidatar, é necessário realizar inscrição entre 3 a 23 de fevereiro de 2021, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na 1ª Avenida, nº. 173, Centro, CEP 75.830-000, Mineiros – Goiás.





As inscrições serão efetivadas por meio da entrega da ficha de inscrição conforme modelo do edital; entrega da documentação pessoal; ficha de título para o cargo pleiteado conforme modelos constantes no edital e títulos para pontuação.