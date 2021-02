Fundação de Apoio à Pesquisa do DF abre seleção com 38 vagas para servidores efetivos

(foto: FAP/Divulgação)



O diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal tornou público o chamamento de 38 servidores efetivos da Administração Pública do DF para ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço da Fundação.

Segundo o edital, os servidores selecionados serão colocados à disposição da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, respeitando-se a especialidade, a área de atuação, a experiência e a carga horária do órgão de origem, considerando o desempenho esperado.





Os servidores interessados deverão se inscrever até 31 de março de 2021 mediante preenchimento gratuito de ficha de inscrição disponível em link no site do órgão.





Os servidores no ato da inscrição informarão a área de interesse entre as disponíveis no formulário.





Os servidores serão avaliados por análise curricular que levará em conta a formação acadêmica, técnica e as competências e experiências adquiridas na trajetória profissional. Além disso, haverá entrevista individual.





Requisitos

Os interessados deverão atender aos seguintes requisitos:





a) ser servidor (a) efetivo (a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal de nível médio ou superior, preferencialmente da Carreira de Políticas Públicas e Gestão

Governamental do Distrito Federal;





b) não responder a processo administrativo disciplinar, ainda que em fase de

sindicância, nem ter sofrido penalidade decorrente de processo administrativo

disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos;





c) estar em dia com as obrigações eleitorais;





d) não ocupar cargo de direção em partido político ou qualquer agremiação ou entidade que mantenha ou inspire conflito de interesse com o órgão ou entidade ou com a Administração Pública, bem como não incorrer em qualquer situação de conflito de interesse, nos termos do Decreto nº 37.297, de 29 de abril de 2016;

e) exercer suas atribuições funcionais no Distrito Federal;





f) não ter previsão de usufruto de licenças nos próximos 12 (doze) meses;





g) possuir conhecimentos básico/intermediário em informática - Microsoft Office

(principalmente Excel e Word), Windows Explorer, navegação internet e noções

básicas do Sistema Eletrônico de Informações – SEI;





h) possuir manifestação favorável para disposição do órgão de origem;





i) possuir capacidade de trabalhar em equipe; e





j) ser proativo e apto a cumprir metas pré-estabelecidas pelo chefe imediato.



Remuneração

O candidato selecionado não terá prejuízo da remuneração que atualmente recebe, conforme tabela da sua carreira, assegurando-lhe todos os direitos e

vantagens do cargo de origem.



Não haverá nenhum acréscimo remuneratório pela disposição. O candidato selecionado e colocado à disposição da Fundação também não receberá gratificações inerentes à lotação, condição de trabalho e/ou de verbas indenizatórias.



Lotação

Os candidatos selecionados serão lotados na sede da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, localizada na Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico de Brasília, CEP: 70636-000, respeitando-se a especialidade, a área de atuação e a experiência de cada servidor (a) em regime de trabalho presencial, teletrabalho, híbrido ou sobreaviso, conforme a necessidade de cada setor.



Os servidores selecionados serão lotados de acordo com sua experiência

profissional e as áreas de atuação disponíveis nas Coordenações da Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação (SUCTI/FAPDF), na Superintendência da Unidade de Administração Geral (SUAG/FAPDF) ou na Unidade de Gestão e Governança (UGG/FAPDF).

As áreas disponíveis para lotação dos servidores interessados são:





a) Gestão de Convênios e Contratos;

b) Comissões Executoras de Convênio;

c) Execuções de Editais;

d) Licitações e Contratos;

e) Prestação de Contas;

f) Redes de Computadores e Segurança da Informação; e

g) Gestão e Governança.