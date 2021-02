Coren-RO abre seleção para assistentes administrativos

(foto: USP Imagens/Divulgação) Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia (Coren-RO) abriu um novo processo seletivo simplificado com 4 vagas imediatas de nível médio e formação de cadastro de reserva. Os salários são de R$ 1.508,01.





As chances são para assistentes administrativos nas seguintes localidades: Porto Velho (2 +CR), Porto Velho (1 PNE CR) e Vilhena ( 1 CR).





As inscrições, gratuitas, serão realizadas de forma presencial na sede do Coren-RO e por e-mail, no período das 8h00 do dia 05 de fevereiro de 2021 até às 16h00 do dia 10 de fevereiro de 2021.





O edital estará disponível na íntegra, em breve, no site do Conselho. Para mais informações, consulte quadro de avisos na sede da autarquia, ou no endereço eletrônico: www.coren-ro.org.br





O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.