Rede de varejo Americanas oferece vagas em 20 cidades mineiras

Profissional terá acesso a descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades físicas da rede em todo o Brasil (foto: Americanas/Divulgação)

A rede de varejo Americanas seleciona profissionais para o "Programa de Supervisor do Varejo no Estado de Minas Gerais". As oportunidades são para atuação na capitale em outras 19 cidades mineiras: Alfenas, Caratinga, Contagem, Formiga, Ipatinga, Manhuaçu, Matozinhos, Montes Claros, Pará de Minas, Paracatu, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Viçosa, Três Corações, João Monlevade, Juiz de Fora e Divinópolis.