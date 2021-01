Plataforma on-line de transporte de cargas abre 750 vagas

(foto: Michael Gaida/Pixabay)



A FreteBras, plataforma on-line de transporte de cargas, anuncia a abertura de 750 vagas em áreas estratégicas como operações, tecnologia, produto e marketing.



Caminhando na contramão do cenário nacional, que contava com 14 milhões de desempregados ao final de novembro de 2020, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a companhia anunciou que vai contratar cerca de 200 colaboradores para trabalhar diretamente na empresa, em formato home office.



Outros 550 profissionais atuarão de forma terceirizada em postos rodoviários, atendendo e apoiando os caminhoneiros parceiros da plataforma em distintas localizações pelo Brasil.



Conheça as vagas disponíveis

disponibilizadas ao longo de 2021 e os interessados podem conhecer todas as oportunidades disponíveis no link: https://jobs.kenoby.com/fretebras .



"Essas contratações fazem parte da nossa estratégia de crescimento. No ano passado, a FreteBras recebeu aporte financeiro no valor de US$ 17 milhões, cerca de R$ 95 milhões, do BID Invest, membro do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Fundo de Tecnologia Limpa (CTF). Vamos destinar boa parte desse recurso para trabalhar no desenvolvimento de melhorias importantes na plataforma, principalmente voltadas para maior proteção dos usuários (caminhoneiros e transportadoras), promovendo o crescimento dos negócios para ambas as partes", explica Bruno Hacad, Diretor de Operações da FreteBras.





"Temos uma grande preocupação com a segurança e essa área seguirá no topo das prioridades para os investimentos deste ano. Já estamos fazendo diversas melhorias no nosso cadastro das transportadoras e motoristas e na interação entre ambos dentro da plataforma, para tornar a transação ainda mais segura para todos", comenta Luiz Gustavo Felício, cofundador e Diretor de Tecnologia da FreteBras.





aumentar o time para acelerar a entrega das melhorias pontuadas por Felício. Acompanhando a evolução de empresas como Amazon, Netflix e Nubank, cerca de 50 das 200 vagas internas serão destinadas a incrementar o time de produto e tecnologia.



A FreteBras ( https://www.fretebras.com.br/ ) também busca aumentar o time para acelerar a entrega das melhorias pontuadas por Felício. Acompanhando a evolução de empresas como Amazon, Netflix e Nubank, cerca de 50 das 200 vagas internas serão destinadas a incrementar o time de produto e tecnologia.

"A expectativa para este ano é triplicar o número de empresas assinantes do nosso serviço, totalizando mais de 10 milhões de fretes publicados até o final de 2021. Isto significa muito mais viagens com o caminhão carregado, uma melhoria de vida para os profissionais do setor e para a economia de uma maneira geral", reforça Felício.









