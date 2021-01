HU-UFSCar reabre inscrições em processo seletivo emergencial

Há vagas em diferentes hospitais da Rede Ebserh.



Para o Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) as vagas são para formação de cadastro reserva nas especialidades de anestesiologia, clínica médica, medicina de emergência e medicina intensiva.

Osem integrar o cadastro reserva do HU-UFSCar podem se inscrever até As 12h do dia 27 de janeiro, no link: https://bit.ly/3p2sCZT , onde constam as informações completas e o edital da seleção.