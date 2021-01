Polícia Federal lança edital de concurso público com 1.500 vagas

(foto: Divulgação/MEC/Gov Federal ) Finalmente, ele saiu! O edital de abertura do novo concurso público da Polícia Federal (PF) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (15/1). São 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos po candidatos com nível superior em qualquer área de formaçã (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente).





A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe:





a) prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;





b) prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;





c) exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório;





d) avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;





e) prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório;





f) prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório;





g) avaliação de títulos, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e





h) primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os cargos, sem caráter eliminatório.





Distribuição das vagas A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer unidade da Federação.





A prova objetiva, a prova discursiva, o exame de aptidão física, a prova prática de digitação, a avaliação médica, o primeiro momento da avaliação psicológica, a avaliação de títulos, para todos os candidatos, bem como o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem negros e a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizados em todas as capitais e no Distrito Federal.





Convocação de aprovados para prova discursiva Já a prova oral, aplicada apenas para o cargo de Delegado de Polícia Federal, será realizada somente em Brasília/DF.





O candidato, a critério da Administração, poderá ser avaliado em exame antidrogas no decorrer de todo o concurso público, desde a inscrição até o ato de nomeação, além da entrega do exame laboratorial, na fase da avaliação médica.





Interessados em participar do concurso devem se inscrever de 22 de janeiro a 9 de fevereiro, pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21 . As taxas vão de R$ 180 a R$ 250.





A prova objetiva e a prova discursiva, exceto para o cargo de Delegado de Polícia Federal, terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas observado o horário de Brasília/DF, no turno da tarde.

Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, a prova objetiva terá a duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada observado o horário de Brasília/DF, no turno da manhã. A prova discursiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na mesma data no turno da tarde.