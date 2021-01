Chances para Brasília! Imbel abre concurso com vagas para todos os níveis

(foto: Imbel/Divulgação) A Indústria de Material Bélico do Brasil publicou o edital de novo concurso público com vagas para todos os níveis de escolaridade. As chances são para formar cadastro de reserva. A remuneração é de até R$5.331,47.





Para nível fundamental, há vagas de agente de apoio operacional. Para nível médio, vagas de guarda de segurança patrimonial, motorista, oficial de produção industrial, auxiliar técnico industrial, auxiliar técnico administrativo e oficial de ferramentaria industrial. Já para os cargos de nível médio/técnico, as chances são para técnico Industrial especializado; técnico em Radiologia, técnico em Enfermagem do Trabalho e técnico administrativo especializado. E, por fim, para nível superior, as vagas são para analista especializado, supervisor, advogado, engenheiro e médico do trabalho.





As vagas são Brasília/DF, Piquete/SP, Itajubá/MG, Juiz de Fora/MG, Magé/RJ e Rio de Janeiro/ RJ.









Inscrições e etapas

Para concorrer, é necessário realizar inscrições, no site da banca Fundação Getulio Vargas (FGV), entre 11 de janeiro e 18 de fevereiro. As taxas variam entre R$ 31 e R$ 53, a depender do cargo pretendido.





Todos os candidatos serão avaliados por provas objetivas, que serão aplicadas em 11 de abril de 2021. Além disso, que concorrerem a cargos de nível superior, também farão provas discursivas, a ser realizada no mesmo dia da objetiva.





As provas serão aplicadas nas mesmas cidades de lotação.





Vale lembrar que a formação de cadastro destina-se a viabilizar futuros ingressos nos empregos, dentro do prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado, a critério da Imbel, uma única vez, por igual período, a contar da data da homologação do resultado final.





A admissão na Imbel por meio de Concurso Público será feita pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT





Protocolo sanitário

O edital do concurso apresenta as medidas sanitárias de controle considerando a pandemia do novo coronavírus. Entre elas:





- Não deverá ocorrer aglomeração de candidatos na entrada dos locais de prova, para isso os portões serão abertos com antecedência e os candidatos, quando ingressarem no local de prova, deverão se dirigir imediatamente para as suas respectivas salas;

-Não será permitida a permanência de candidatos nos corredores;





-Haverá rotas e marcações no chão para indicar o distanciamento adequado. O distanciamento entre os candidatos será controlado pelos integrantes da Comissão de Aplicação e Fiscalização, devendo-se evitar qualquer tipo de contato físico, por meio de sinalização do ambiente;





-O candidato deverá ter em mãos o documento de identificação e o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), a fim de agilizar sua entrada no local de prova e evitar aglomerações;





-Será obrigatório o uso de máscara que cubra total e simultaneamente nariz e boca por todos os envolvidos no concurso;





-Haverá disponibilização de álcool em gel nos locais de prova e os candidatos também deverão ter consigo um recipiente, em material transparente, com álcool;





-Haverá aferição de temperatura na chegada do local de realização da prova.