Distrito Federal tem vários editais de concursos para sair em 2021

No Distrito Federal, vários editais são aguardados com ansiedade. Os mais esperados são os do Detran (que confirmou ao Correio que está programando concurso em 2021) e os da, Secretaria de Educação para professores efetivos (que vai sair no fim de 2021, quando os contratos temporários prorrogados terão fim), da Secretaria de Economia, da Secretaria de Segurança Pública, da Controladoria-Geral do DF, da Secretaria de Justiça e Cidadania e do Tribunal de Justiça (TJDFT). Estão no radar, ainda, a retomada do edital da Polícia Civil, da Procuradoria Geral, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, da Adasa e da Fundação Universidade de Brasília.



A Polícia Civil está com dois concursos públicos com provas suspensas desde setembro, devido à pandemia. Um para preenchimento de 1.800 vagas de nível superior no cargo de agente — sendo 600 de provimento imediato e 1.200 para formação de cadastro de reserva. E outro que oferece 300 vagas para escrivão, cargo de nível superior. O salário de ambos os postos é de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal, mas o período de inscrições encerrou-se.

Três perguntas/ Marília Brambilla

Professora especialista em Direito Penal e Legislação Penal Especial do IMP Concursos

A crise sanitária, causada pelo novo coronavírus, ainda terá muita influência nas seleções?

O formato de aplicação de provas deverá ser repensado. Possivelmente, a tecnologia fará parte da maioria dos concursos. Será um grande desafio repensar um novo formato. As pessoas, em 2021, ainda não se sentirão seguras para participarem dos certames no formato tradicional.





Qual será o impacto da Lei Complementar 173/20 que limita a abertura de seleções em todos os locais afetados pela calamidade pública?

A determinação legal vem dar enfoque à crise sanitária e seu enfrentamento. Mas podemos perceber que as atividades essenciais de saúde e segurança ocupam o lugar prioritário em novos certames. Há deficit de profissionais nessas áreas e é possível ocupar os cargos vagos.





Qual o principal conselho para os concurseiros neste ano?

A rotina do concurseiro é bastante desgastante, mas a hora agora é de intensificar. Foco no edital da carreira que se pretende e fazer muitos exercícios. Respira fundo e continua. O importante é manter o ritmo, mas, se você não começou ainda, corre. Tudo vai depender da sua determinação para conquistar o seu cargo.

No novo ano, novos planos e muita expectativa

Depois de um 2020 de dificuldades e incertezas, 2021 reacendeu a esperança de uma mudança de vida para os concurseiros. Confira como pensam alguns:

De olho nos postos da lei



O lançamento e reabertura de concursos represados em 2020 são animadores para Karla Passos, concurseira de São Paulo. Focada em carreira policial, crê que este ano reserva um grande número de abertura de seleções. Para ela, o crescente número de oportunidades da área da Segurança é uma vantagem. “É onde ocorre o maior número de vagas”, observa. A preparação não tem sido fácil. Karla diz estudar para as seleções há mais de um ano: “Tem sido bem denso. Estou estudando direto desde 2019”. Além de se preparar sozinha, ela conta com o auxílio de um curso preparatório. Visando tornar-se delegada, a estudiosa até pensa em outras funções, mas todas dentro da mesma área: “Estou focada no cargo de delegada de polícia, mas não descarto realizar provas para agente

ou escrivão”.

Presencial não é problema



O foco de Ielma Ribeiro é a Secretaria de Educação do DF, mas, para ela, quanto mais opções, melhor. “Não deixei de acreditar que ocorrerão os concursos em 2021. Espero que remarquem a prova da Procuradoria-Geral, assim como acredito que serão publicados editais para outros concursos aqui no DF”, diz. Para ela, apesar de a pandemia ser um empecilho, não impossibilita a aplicação das fases presenciais: “Em novembro passado, prestei concurso na Paraíba, onde teve uma excelente organização, sendo nove inscritos por sala. Então, penso apenas que teremos que conviver com este cenário por muito tempo ainda, mas podemos dar continuidade, dentro dos cuidados necessários.” A concurseira, atualmente, se prepara por curso preparatório que, para ela, “encurta o caminho da aprovação”.

Estudos em ritmo acelerado





Para Isabelle de Oliveira Moreira, do Rio Grande do Sul, as preparações começaram antes da viarada do ano. A concurseira, com foco no Tribunal de Justiça do seu estado (TJRS), tem uma rotina focada nos estudos desde 2020: “Estudo de segunda a sexta-feira. Mentalizo, diariamente, que quero estar preparada para quando o edital sair. Já fiz e terminei as aulas do cursinho EAD. Hoje em dia, estudo de forma autônoma. Leio livros, lei seca (que são os artigos das leis que caem na prova) e faço muitas questões”. Apesar de estar confiante de que muitos editais serão publicados em 2021, Isabelle conta com a vacinação contra coronavírus para a aplicação das provas. “Por ter muita aglomeração nos locais de prova, acho ser imprescindível todos já estarem imunizados”, argumenta.

Cenário estadual atraente



Apesar das altas expectativas, os pés de João Cechet continuam no chão. Morador do Rio Grande do Sul, relembra que, para um concurso público de nível federal ser realizado, ele deve respeitar as limitações financeiras do governo: “Como 2020 foi um ano completamente atípico, muitos concursos acabaram sendo represados. A expectativa é de que haja mais concursos em 2021, mas sempre com a visão das restrições impostas pelo governo. Nos estados e municípios, a ideia é de que concursos retornem com mais força”, observa. Assistente de magistrado do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), João visa uma carreira maior na área de magistratura. Para não perder o foco, criou um perfil no Instagram pelo qual compartilha dicas de estudo, motivação e curiosidades sobre a área de interesse.





