Startups estão com mais de 50 vagas abertas

Apesar da crise econômica, startups reúnem mais de 50 vagas de emprego em todo o país. O processo seletivo durante período de pandemia é feito de forma remota, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para reduzir os impactos causados pelo novo coronavírus.

Track.co





oportunidades são para os cargos de customer success, financeiro, marketing, tecnologia, recursos humanos e comercial. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar no seguinte link: A Track, startup que monitora e gerencia indicadores de experiência de clientes em tempo real, por meio de canais digitais, está com 11 vagas abertas em Belo Horizonte. Assão para os cargos de customer success, financeiro, marketing, tecnologia, recursos humanos e comercial. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar no seguinte link: https://jobs.track.co/





Mobills





A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais situada em Fortaleza, está com sete vagas em aberto para atuação de forma remota. As oportunidades são para as áreas de contabilidade, departamento pessoal, finanças e investimentos, produção de conteúdo e desenvolvimento. Os interessados podem mandar seus currículos no site: https://www.mobills.com.br/vagas/





GetNinjas





O GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, está com cinco vagas abertas em São Paulo para as áreas de tecnologia, data, financeiro e design. As oportunidades são para os cargos de desenvolvimento back end, desenvolvimento front end, design system, engenharia de dados e estágio na área financeira. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar no link: https://getninjas.breezy.hr/





A HeroSpark, solução para empreendedores digitais que utiliza o talento de seus clientes como matéria-prima para construir um business on-line, está com 18 processos seletivos abertos no Paraná. As oportunidades são para os cargos de inside sales, customer success, front and developer, back end developer, engenheiro de dados, analista contábil, product design senior, analista de setup e coordenador de inside sales. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar por meio do link: https://herospark.abler.com.br/

Gestão 4.0





https://www.notion.so/Vagas-e-Carreiras-617814c7190f41628ff10448866fbddf



O Gestão 4,0, empresa de educação com foco em negócios, está com 11 vagas abertas nas áreas de marketing, produto e venda. As posições são para os cargos de analista de performance, growth marketing, jornalista pleno, social media, videomaker, assistente de operações, gerente de customer sucess, gerente de produtos, key account executive e sales development representative. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar no seguinte link:

Connekt