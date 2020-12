(foto: Eye for Ebony/Unsplash)



Com o objetivo de fomentar a diversidade e inclusão de pessoas negras na sua liderança, o Grupo Movile, ecossistema de empresas de tecnologia na América Latina, anuncia a abertura de inscrições para o Empretece, novo programa de contratação exclusivo para profissionais negros e negras.



São mais de 30 vagas em cargos de analista sênior à diretoria destinadas exclusivamente à iniciativa, que contempla diversas áreas de todas as empresas que compõem o ecossistema da Movile (iFood, Sympla, PlayKids, Zoop, Wavy, MovilePay, além da própria Movile).



13:00 - 03/11/2020 Fashiontech desenvolve iniciativas para valorização de talentos negros Nathalya Carvalho, líder do AfroMovile, grupo interno de etnia da empresa, explica a necessidade de tomar medidas afirmativas, como o Empretece, para promover a diversidade em cargos de liderança no ambiente corporativo."No Brasil, grande parte das empresas ainda estão olhando para a diversidade racial como um todo, sem observar se todos os espaços estão sendo ocupados por profissionais diversos. Percebemos que ainda há muito a ser feito para trazer inclusão para as posições dos mais diversos níveis do Grupo Movile e, por isso, lançamos o Empretece, com o desejo de dar um passo adiante e criar um processo seletivo seguro e organizado para profissionais negros", afirma Nathalya Carvalho.





Os cargos disponíveis são de analista sênior, especialista, coordenação, gerência e diretoria. O processo seletivo será conduzido de forma 100% on-line e candidatos (as) de todo o Brasil podem se inscrever.



Algumas das vagas serão para regiões específicas, descritas no site, mas o trabalho também será iniciado de forma remota, devido à pandemia e ao direcionamento de todo o Grupo para o início de 2021.





Logo após a inscrição, as pessoas interessadas começarão a participar das etapas de seleção, sendo a primeira uma checagem com os requisitos de cada vaga. Em dezembro e janeiro serão feitas as entrevistas com cada candidato e os selecionados receberão as propostas em fevereiro, para início imediato.



Os profissionais contratados terão acesso a um programa de aceleração, composto por um onboarding robusto nos primeiros dias e trilhas de desenvolvimento de diversas competências - usando parceiros como Harvard, MIT e outros via EAD.



Além disso, essas pessoas terão vaga garantida nos programas para formação e capacitação de lideranças do Grupo Movile e também acesso total ao MyAcademy, plataforma de e-learning que conta com mais de 40 mil cursos de parceiros como Udemy e Harvard.

Maioira da população no Brasil



Apesar de serem mais de 50% da população do país, segundo dados do IBGE, negras e negros não ocupam os mesmos espaços que a população branca no ambiente corporativo. Dentre profissionais contratados para cargos de liderança em São Paulo em 2019, apenas 3,69% eram pretos ou pardos.



O CEO da Movile, Patrick Hruby, ressalta a importância do programa para a redução da desigualdade de oportunidades e social.



"Temos o sonho grande de impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas, e isso só será possível se conhecermos e respeitarmos a realidade de cada uma delas. Aqui no Grupo Movile, entendemos que equipes altamente diversas têm um grande diferencial, devido à sua capacidade de inovação. Muitos estudos mostram que empresas com uma maior diversidade racial em seu quadro têm melhores resultados, e buscamos acelerar esse processo com o Empretece. Portanto, criamos políticas internas e estratégias para tornar os nossos ambientes cada vez mais diversos e que reflitam melhor a nossa sociedade", reforça o executivo.





O Empretece faz parte de um conjunto de iniciativas do Grupo Movile para inclusão de pessoas negras, com o apoio do AfroMovile. Ao longo do último ano, diversas ações foram realizadas para ampliar a conscientização dos mais de 4 mil profissionais do grupo, como webinars, eventos e apoio a comunidades.



Ao longo do mês de novembro, diversas ações foram feitas, como o Only Blacks, evento que reuniu os principais líderes negros das empresas que fazem parte do ecossistema da Movile para uma troca de experiências com outros profissionais negros e o black leaders talk, encontro entre 40 lideranças negras para traçar planos de carreira. Além disso, no ano passado, a empresa organizou o MovileHack Afro, hackathon exclusivo para pessoas negras.





As vagas oferecem remuneração compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, seguro de vida, bolsa para aulas de inglês e flexibilidade de horários.



Além do requisito básico dos candidatos serem negros, as vagas abertas têm exigências específicas, de acordo com a área de atuação. Todos os detalhes podem ser consultados nas descrições das oportunidades no site da empresa.





Para saber mais sobre o Grupo Movile: https://www.movile.com.br/