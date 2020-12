Sesc Minas oferece quase 500 vagas gratuitas para cursos de arte e cultura

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de vagas 100%dos cursos de artes e cultura 2021 do Sesc em Minas. São oportunidades nas áreas de artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro.Ao todo são 498 vagas, isentas de inscrição e, distribuídas em seis unidades da instituição no interior do estado e em Belo Horizonte.O processo seletivo é todo on-line em cursos.sescmg.com.br . Os interessados podem se inscrever até 12 de janeiro de 2021 ou enquanto houver vagas. Há atividades para crianças acima dos 6 anos, jovens e adultos.

As atividades, além de trabalharem diretamente as linguagens das artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro, buscam desenvolver nos alunos umacidadã, além de trabalhar aspectos como a compreensão da realidade de outros grupos sociais, o respeito às diferenças, o aprendizado das origens históricas de cada atividade artístico-cultural e o senso de comunidade e coletividade.

Para concorrer, o candidato deve ser, preferencialmente, trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, ou dependente, com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos.

Quem não atende ao pré-requisito para concorrer a uma vaga gratuita terá a oportunidade de se inscrever nas vagas pagas, em janeiro de 2021.



O trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, ou dependente, com cartão do cliente Sesc dentro da validade poderá ter até 35% de desconto na inscrição e nas mensalidades.

Esportes





Para os fãs dos esportes, o Sesc tem também oportunidades para quem deseja manter o corpo e a mente em dia! As vagas para a Escola de Esportes também estão com as inscrições abertas para 2021 e os interessados podem acessar o site sescmg.com.br para mais informações.





Retorno seguro