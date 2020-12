Sesc lança programa de estágio em Belo Horizonte

(foto: Sesc/Divulgação)



Estudar é essencial, mas a prática da profissão é fundamental para o sucesso na carreira. Pensando nisso, o Sesc em Minas abre as portas da instituição para seu primeiro Programa de Estágio.



As inscrições ocorrem até o dia 7 de dezembro. As oportunidades estão distribuídas em diferentes áreas e reúnem um total de 12 vagas, em Belo Horizonte.





As vagas são para estudantes de análise de sistemas, arquitetura, ciência da computação, ciência de dados, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, nutrição, odontologia e tecnologia da informação.









O Programa de Estágio do Sesc oferece aos estudantes aprendizado e experiências práticas alinhados à sua formação acadêmica, focando num percurso formativo especialmente desenhado para apoiá-los nos desafios do início de carreira profissional.



A proposta é complementar a formação acadêmica por meio ações de treinamentos com foco no desenvolvimento de competências essenciais para o seu crescimento profissional.





Processo seletivo é dividido em cinco etapas, sendo elas:





Etapa 1: inscrição on-line

inscrição on-line Etapa 2: inventário comportamental + oficinas em grupo

inventário comportamental + oficinas em grupo Etapa 3: entrevista individual com o RH

entrevista individual com o RH Etapa 4: painel de negócios entrevista com Gestor (presencial ou online)

painel de negócios entrevista com Gestor (presencial ou online) Etapa 5: exame médico Pré admissão (entrega de documentos, Termo de compromisso e Plano de estágio).





Os estagiários contratados terão direito a bolsa, vale-transporte, vale-lanche, seguro de vida e Cartão do Cliente Sesc.