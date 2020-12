Hospital Care abre inscrições para programa de trainee

(foto: Yerson Retamal/Pixabay )



A Hospital Care abriu inscrições para dois programas de trainee, que terão duração de 12 meses. O primeiro é voltado para graduados em enfermagem entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020 e que tenham COREN ativo na data de admissão (obrigatório).



O segundo contempla a área administrativa e busca profissionais recém-formados em cursos de relacionados às áreas de administração, gestão, comunicação, direito e engenharias.



Em ambos é necessário que os interessados tenham disponibilidade para mudança de cidade, já que os hospitais administrados pela holding ficam localizados em Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Os dois programas oferecem 10 vagas. A Hospital Care abriupara dois programas de, que terão duração de 12 meses. O primeiro é voltado para graduados em enfermagem entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020 e que tenham COREN ativo na data de admissão (obrigatório).O segundo contempla a área administrativa e busca profissionais recém-formados em cursos de relacionados às áreas de administração, gestão, comunicação, direito e engenharias.Em ambos é necessário que os interessados tenhampara mudança de cidade, já que os hospitais administrados pela holding ficam localizados em Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Os dois programas oferecem 10 vagas.





Os selecionados para o programa da área de enfermagem terão contato constante com líderes e profissionais de referência, o que se caracteriza como uma excelente oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades técnicas e desenvolver uma visão sistêmica.



Para isso, terão treinamento não só nas áreas assistenciais, mas também nas administrativas. O objetivo é que, no final, exista uma geração de profissionais capazes não só de entender a saúde como um todo, mas que também estejam aptos a buscar e promover melhorias constantes.









As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro, mas o processo de seleção se estenderá até fevereiro de 2021, quando ocorrerão as entrevistas finais.



Todas as etapas serão conduzidas pela Share RH, empresa especializada em recrutamento e seleção e projetos com foco em gestão de pessoas.



As etapas iniciais do processo seletivo acontecerão de forma remota (on-line). Já as etapas finais, que preveem um painel e entrevista, irão ocorrer presencialmente, com todos os protocolos de segurança do cenário COVID-19.



O início dos trainees em suas respectivas funções, por sua vez, está previsto para a primeira semana de março de 2021.





Serviço:





O que: Programa Trainee Enfermagem





Inscrições: até 6 de dezembro













O que: Programa Trainee Administrativo





Inscrições: até 6 de dezembro