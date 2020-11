Inscrições abertas para programa gratuito do Facebook em educação financeira

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Negócios dirigidos por mulheres na América Latina têm 11% mais probabilidade de fechar devido à pandemia do que os administrados por homens, segundo dados do Relatório Global sobre a Situação das Pequenas Empresas, produzido pelo Facebook, Banco Mundial e OCDE.



Com intuito de capacitar estas empreendedoras, o Facebook, por meio de seu programa "Ela Faz História", e em parceria com a Aliança Empreendedora, oferece capacitação em educação financeira dedicada a fomentar a participação das mulheres na economia digital. A expectativa é atender 50 mil mulheres em todo o território nacional.





"Quando se investe em capacitação de mulheres, além do crescimento individual, tem-se também benefícios nos núcleos familiares e na comunidade. Estima-se hoje que 45% das mulheres empreendedoras também são chefes de família. Mudar a vida de uma empreendedora hoje é melhorar a realidade do país a longo prazo", comenta a diretora executiva e cofundadora da Aliança Empreendedora, Lina Useche.





A nova capacitação do programa "Ela Faz História" tem três pilares de conhecimento: educação financeira, marketing digital e acesso a fonte de crédito.

"Esses três componentes ajudam o pequeno negócio a prosperar. Essa é a nossa contribuição para tentar ajudar essas mulheres a atravessar e a sair mais fortes e com ferramentais digitais para combater a crise. Vemos a crise também como uma oportunidade para aumentar a digitalização desses negócios, que eram mais simples, que não necessariamente tinham acesso a essas ferramentas e agora, pelo isolamento social, de forma acelerada, acabaram tendo que migrar para o on-line", afirma a gerente de políticas públicas do Facebook para o Brasil e o Cone Sul, Andréa Leal.





Apoiam essa ação enquanto aliadas da Aliança Empreendedora as organizações sociais Commbne (Comunicação baseada em inovação, raça e etnia), Diáspora Black, Impact Hub Manaus e Pretitudes.





“Ela Faz História”



A inscrição para o curso, que é composto por videoaulas interativas, pode ser feita na plataforma Tamo Junto, acessando o link: www.tamojunto.org.br/elafazhistoria





Os módulos do programa incluem temas como metas financeiras, precificação, plano de negócios, planejamento financeiro, estratégias de negócios, tecnologia aplicada a finanças.



Como parte do conteúdo, haverá um componente com informações sobre fontes de microcrédito para microempreendedoras do Brasil, a fim de facilitar o acesso ao crédito.





As empreendedoras também terão acesso a mais dois cursos: um sobre como usar as redes sociais e as mídias digitais para impulsionar seus negócios; e outro com foco em formalização, incluindo os conceitos para obtenção de CNPJ, emissão de nota fiscal, custos e taxas, além de orientação para que as mulheres avaliem quando é necessário buscar ofertas de crédito do mercado e como obtê-las.



Sobre a Aliança Empreendedora





brasileiros podem empreender por meio de relações justas, e acredita no empreendedorismo como forma de transformar o Brasil.



Para isso, capacita e apoia gratuitamente microempreendedores formais e informais em comunidades de baixa renda de todo o país, cocriando protagonismo econômico e social, em parceria com empresas, governos, organizações sociais e interessados na causa.



Desde 2005, a Aliança Empreendedora sabe que todas e todos os brasileiros podem empreender por meio de relações justas, e acredita no empreendedorismo como forma de transformar o Brasil.

Para isso, capacita e apoia gratuitamente microempreendedores formais e informais em comunidades de baixa renda de todo o país, cocriando protagonismo econômico e social, em parceria com empresas, governos, organizações sociais e interessados na causa.

Está presente em todos os estados brasileiros e já concretizou 271 projetos, treinou 134 organizações e apoiou mais de 100 mil empreendedores. Para mais informações, acesse: aliancaempreendedora.org.br





