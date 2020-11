TOTVS abre vagas em Belo Horizonte e mais 10 cidades

(foto: skeeze/Pixabay )



A TOTVS, empresa de tecnologia, anuncia a abertura de 300 vagas de emprego voltadas para a área de TI. As oportunidades estão em 11 cidades do Brasil: Belo Horizonte, Assis (SP), Belém (PA), Cascavel (PR), Goiânia (GO), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.





A maior parte das vagas disponíveis são voltadas para profissionais de tecnologia de diversos níveis e áreas de conhecimento, como desenvolvimento de software, infraestrutura, ciência de dados e agilidade, mas também existem oportunidades nas áreas de marketing, suporte, vendas e UX (User Experience).









"Na TOTVS, a ousadia e a transformação fazem parte da nossa rotina. Ainda que diante de um cenário complexo, como o trazido pela pandemia do novo coronavírus, continuamos integrando novos profissionais, ainda que de forma remota, para tornar nossos times ainda mais fortes e robustos", comenta Izabel Branco, vice-presidente de RH da TOTVS.





Sobre a TOTVS



SOFTWARE DE GESTÃO









A empresa atua no desenvolvimento de software de gestão, investindo R$ 1,7 bilhão em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos para atender as exigências de 12 setores da economia.





Para mais informações, acesse:





Atuando no mercado SMB do Brasil, a TOTVS cria soluções para transformar o dia a dia das empresas e ajudá-las a superar os desafios de seus negócios. Para mais informações, acesse: http://www.totvs.com.br