Accenture abre mais de 550 vagas em tecnologia

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Accenture abre 556 vagas de emprego para profissionais do setor de tecnologia em qualquer região do Brasil. A contratação será no programa Hoffice da empresa, novo modelo capaz de assegurar que talentos de todos os lugares do país tenham igual oportunidade e conexão com experts globais.



O movimento antecipa tendências do mercado na área de tecnologia cloud, cuja demanda deve crescer com investimentos em transformação digital nas grandes empresas.





"Temos uma rede de escritórios presente em diversos estados brasileiros, mas não em todas as cidades. Com o HOffice, estamos levando a Accenture para onde as pessoas estão, principalmente para aqueles que querem fazer parte de um time apaixonado por inovação, diverso e tenham interesse em atuar em projetos desafiadores", conta Flavia Picolo, diretora-executiva da Accenture Technology.



"Estamos em busca de talentos que poderão acelerar a carreira. Em busca de mulheres que poderão ter sucesso profissional, sucesso como mães e em todos os seus demais papéis que exigem essa flexibilidade", destaca Flavia Picolo.





A empresa pretende encontrar profissionais que tenham perfil empreendedor e criativo, além de conhecimento ou experiência em Cloud, Java, APIs & Microsserviços, Node.js, Angular, React, Reactive Native, iOS, Android, Arquiteto Cloud ou DevOp.





Entre os benefícios para os contratados está o suporte necessário para equipar o espaço de trabalho remoto obedecendo critérios de ergonomia, subsídios para gastos com internet e energia elétrica e benefícios como vale-refeição e plano de saúde.



"Além de trabalhar em casa, o colaborador poderá permanentemente se capacitar por meio dos nossos programas de treinamento e certificações, contar com mentores que irão dar o suporte para o crescimento na carreira, e do relacionamento com uma rede global de conhecimento", finaliza Flavia.





Para a Accenture, serviços de tecnologia relacionados à cloud estão por trás das histórias de sucesso das empresas. "Rapidamente, na pandemia, todos passaram do físico para o digital e as empresas cresceram em verticais de indústria distintas, desde o e-commerce, educação e até a saúde, passando pelo serviço público. Graças à nuvem, pessoas podem trabalhar em grupo, se comunicar com clientes, desenvolver produtos como se estivessem nos escritórios, com flexibilidade e escala", explica a diretora





A necessidade de as empresas acelerarem ainda mais, com mais precisão, vem com a pandemia evidenciando a pressão por custos reduzidos, flexibilidade e resiliência nos negócios.



Flavia resume: "Para isso, mais do que migrar, otimizar e usar sistemas em cloud, é base para as empresas se transformarem, continuarem inovando, e estamos fazendo isso também na maneira como contratamos".





seletivo para as vagas já está aberto e os candidatos podem se inscrever pelo link: O processopara as vagas já está aberto e os candidatos podem se inscrever pelo link: http://accntu.re/326Gwld





saber mais da empresa: Paramais da empresa: http://www.accenture.com.br