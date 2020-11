Uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo abre programa de estágio

(foto: Arek Socha/Pixabay )



Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Boehringer Ingelheim, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, líder em pesquisa e desenvolvimento. Estudantes matriculados em cursos das áreas de humanas, exatas e saúde têm até 13 de novembro para fazer inscrições pelo site. Estão abertas as inscrições para o programa de estágio dauma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, líder em pesquisa e desenvolvimento. Estudantes matriculados em cursos das áreas de humanas, exatas e saúde têm até 13 de novembro para fazer inscrições pelo site.





Pela segunda vez consecutiva, o processo seletivo será conduzido de forma 100% virtual e selecionará 30 estagiários para ingressar na companhia. A abrangência dos cursos aceitos reflete o objetivo expresso pela empresa em se tornar cada vez mais diversa e inclusiva, vivenciando uma cultura ágil, que permite protagonismo e adaptação às constantes transformações internas e externas.





O objetivo do programa é proporcionar experiência profissional e desenvolvimento aos estagiários a partir de ações estruturadas que complementam o aprendizado teórico com a formação prática.



Com um ambiente colaborativo e aberto, a Boehringer Ingelheim busca estudantes motivados e interessados %u200B%u200B%u200B%u200Bem trabalhar em uma organização vibrante cuja missão é criar valor por meio da inovação, melhorando a vida de pessoas.





11:12 - 24/09/2020 PepsiCo abre vagas para programa de estágio em Minas Gerais flexibilidade na atração de talentos, além de contribuirmos para segurança de todos os envolvidos em meio ao cenário da pandemia. Essa é mais uma maneira como a Boehringer Ingelheim cultiva seus valores e adapta-se à nova realidade em relação ao futuro do trabalho", explica o diretor de RH da Boehringer Ingelheim no Brasil, Esteban Blanco Ziegler. "Tivemos uma experiência extremamente positiva em relação ao processo de seleção virtual feito no primeiro semestre deste ano. Por isso, decidimos continuar explorando nessa tendência, permitindo agilidade ena atração de talentos, além de contribuirmos para segurança de todos os envolvidos em meio ao cenário da pandemia. Essa é mais uma maneira como a Boehringer Ingelheim cultiva seus valores e adapta-se à nova realidade em relação aodo trabalho", explica o diretor de RH da Boehringer Ingelheim no Brasil, Esteban Blanco Ziegler.

DIVERSOS BENEFÍCIOS



O programa de estágios da Boehringer Ingelheim oferece diversos benefícios como: subsídio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale-refeição (para os estagiários alocados no escritório do Rochaverá), refeitório (aos que ficarão na fábrica), vale-alimentação, vale-transporte, estacionamento ou ônibus fretado (para a fábrica), funcional card (desconto em medicamentos), licença maternidade ou paternidade, Gympass e Vale Natal.



Para participar do processo, o candidato deve estar cursando graduação universitária e ter disponibilidade acadêmica para dois anos de estágio.





Data: até o dia 13/11/2020





Requisitos: os candidatos devem estar matriculados em cursos universitários com a disponibilidade acadêmica de dois anos para estágio e familiaridade com pacote office. Inglês desejável.





Para saber mais:www.boehringer-ingelheim.com.br