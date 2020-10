Programa de estágio: Twitter Brasil abre inscrições para início em 2021

Programa de estágio do Twitter Brasil tem 14 vagas abertas para atuação em escritório de São Paulo (foto: Pixabay)



O Twitter Brasil deu início, nesta segunda-feira (5), as inscrições para o programa de estágio de 2021 da empresa. Sem exigências de inglês obrigatório e/ou restrições de cursos, o candidato precisa somente estar cursando o ensino superior com previsão de formação a partir de dezembro de 2022. Ao todo, a empresa conta com 14 vagas disponíveis para atuação em São Paulo (SP).





virtualmente, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. Dessa forma, todas as atividades e entrevistas serão feitas no ambiente digital. Uma novidade no processo deste ano é sobre a primeira etapa do processo, que anteriormente era feita em apenas um dia, sendo agora realizada em dois. O processo seletivo será feito em parceria com a Companhia de Estágios e todas as etapas serão realizadas, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. Dessa forma, todas as atividades e entrevistas serão feitas no ambiente digital.





"No Twitter, buscamos proporcionar um ambiente inclusivo com oportunidades de desenvolvimento, conexão com um propósito e envolvimento com a comunidade. O programa de estágio oferece uma experiência rica nessas três frentes. As pessoas selecionadas poderão fazer parte de projetos de diferentes áreas da empresa, vivenciando nossa cultura e contribuindo com suas próprias perspectivas e pontos de vista", afirma Orlando Laragnoit, gerente de aquisição de talentos do Twitter para América Latina e Canadá.





O estágio terá início em janeiro de 2021, de forma remota ou presencial, o que será definido posteriormente em razão do momento sanitário atual – pandemia –, seguindo as políticas globais da empresa e orientações mundiais de saúde. Além de bolsa-auxílio, os novos estagiários da Twitter Brasil terão direito a plano de saúde e dental, vale-transporte, vale-refeição e auxílio para academia.





As inscrições se encontram abertas até 30 de outubro e podem ser feitas pelo site oficial da Companhia de Estágios, na página dedicada ao programa de estágio do Twitter. Informações e novidades sobre o assunto também estarão disponíveis no perfil do Twitter Brasil , no Twitter.





