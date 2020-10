Abriu: Ideflor-Bio dá oportunidade para todos os níveis de escolaridade

(foto: Belém, divulgação) Um novo processo seletivo de caráter temporário foi aberto pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). São 16 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os profissionais contratados trabalharão em um regime de 40 horas por semana para um salário que varia de R$ 1.045 a R$ 3.005,95, tendo direito também a auxílio-alimentação no valor de R$ 600.





A lotação será em oito municípios paraenses: Afuá, Belém, Monte Alegre, Santarém, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, Novo Progresso e Tucuruí. Há chances para técnico em gestão de meio ambiente, assistente administrativo e auxiliar operacional.





As inscrições, abertas podem ser efetuadas pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado ( Sipros ) até 15 de outubro, de forma gratuita. A seleção contará com duas etapas:





- Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório

- Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório





Só serão convocados à entrevista os candidatos aprovados na primeira fase do certame. Nessa última fase, prevista para 27 a 30 de outubro, será avaliada a habilidade de comunicação, a capacidade para trabalhar em equipe, o comprometimento do candidato e as habilidades técnicas e domínio da área de atuação.





LEIA MAIS 17:22 - 07/10/2020 Hospital da Baleia abre vagas para residência médica

17:13 - 07/10/2020 Natura abre processo seletivo de estágio para início em 2021 Os candidatos a cargos com atuação nos municípios de Afuá, São Félix do Xingu e Novo Progresso farão a etapa de entrevista por videoconferência. Os demais cargos realizarão esta fase na sede do Ideflor-Bio de seu respectivo município.





O prazo deste processo seletivo é de três meses, podendo ser prorrogado por igual período caso necessário.