Salário de R$ 20,5 mil é oferecido em seleção com inscrições prorrogadas

(foto: Ufabc/Divulgação )



Ótima oportunidade para professores universitários! O período de inscrições do processo seletivo da Universidade Federal do ABC (Ufabc) foi prorrogado até 15 de outubro . A seleção é para contratação temporária de um professor visitante sênior na área de biotecnologia e nanociências. O profissional trabalhará na instituição por um ano e receberá remuneração mensal no valor de R$ 20.530 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.





As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas pelo site da Ufabc . Para se inscrever, o interessado deve ter ensino superior e possuir título de doutor há, no mínimo, dez anos, além de outros requisitos listados no edital de abertura.





Como método de avaliação, o processo seletivo contará com uma análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório ,onde serão contabilizadas as produções científicas, as atividades técnico-profissionais e as atividades didáticas; e uma análise do plano de trabalho, fase classificatória. Veja o edital de abertura.

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco