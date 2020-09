ICEPi abre inscrições para três processos seletivos; salário de até R$ 11,8 mil

Três novos processos seletivos foram abertos pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi). As seleções são destinadas à contratação de 39 bolsistas de nível superior das áreas de medicina e enfermagem.

As inscrições, abertas dia 22 de setembro, são gratuitas e podem ser efetuadas até 23h59 do próximo dia 30, mediante preenchimento e envio de formulário de inscrição disponibilizado no site do ICEPi. O período de inscrições para o processo seletivo do edital nº 018/2020 será encerrado antes, dia 28.





Todos as seleções contam com duas fases de avaliação: uma análise de currículos e, aos candidatos aprovados nesta primeira fase, uma entrevista. O currículo e documentações necessárias na primeira etapa devem ser enviados para o e-mail icepi.qualificacaohospitalar@saude.es.gov.br durante o período de inscrições. Segundo o cronograma divulgado, as entrevistas ocorrerão de 15 a 20 de outubro.





Edital 016/2020

A seleção oferece 13 vagas para enfermeiros bolsistas distribuídas entre a região central (4) e metropolitana (10) do Espírito Santo. Das vagas da região metropolitana, quatro são destinadas à pediatria.





Os candidatos selecionados trabalharão por dois anos. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, sendo 25 horas desenvolvidas de segunda a sexta-feira e 5 horas nos finais de semana e receberão uma bolsa no valor de R$ 4.500.





Edital 017/2020

Serão 20 oportunidades para médicos que concorrem a vaga na pós-graduação. 16 vagas são destinadas à região metropolitana e quatro ao centro.





Veja o edital. Os profissionais terão direito a uma bolsa no valor de R$ 11.865 por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, sendo 25 horas desenvolvidas de segunda a sexta-feira e 5 horas nos finais, durante dois anos.



Edital 018/2020

Veja o edital. O documento oferece seis vagas para enfermeiros com posse em São Mateus, Colatina ou Barra de São Francisco — municípios no norte e centro do Espírito Santo. A carga horária semanal será de 40 horas durante três anos. A bolsa recebida tem o valor de R$ 5.500.