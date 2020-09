Salário de até R$ 5,8 mil é oferecido em novas seleções da Furg

Existem chances para professores de enfermagem, direito empresarial, sociologia, psicologia, contabilidade, farmacologia, medicina, semiologia, química, inglês, física, entre outros.

O interessado deve se inscrever peloaté as 23h59 do próximo dia 25 de setembro, mediante pagamento da taxa, que varia de R$ 40 a R$ 90. O período de solicitação de isenção do valor já foi encerrado.

Do número total de vagas, 20% são reservados para candidatos autodeclarados negros, enquanto 10% são reservados para pessoas com deficiência.

A seleção contará com duas etapas: uma prova didática, de caráter eliminatório, que será aplicada de forma remota pela plataforma online MConf/FURG; e uma análise de títulos, de caráter classificatório. Ambas as avaliações terão peso cinco. A data da prova didática ainda não foi divulgada.

Uma modificação acerca de um dos processos seletivos foi publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (21/9). A vaga para professor da língua espanhola, inicialmente ofertada no edital 011/2020, foi cancelada. A vaga era para trabalho de 40 horas semanais e salário no valor de R$ 4.304,92, com posse no Instituto de Letras e Artes.