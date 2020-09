Divulgado novo edital de seleção da Seger/ ES; salário de até R$ 5 mil

(foto: Divulgação/Governo AC )

Novo edital de abertura de processo seletivo simplificado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger/ES)! A seleção oferece oito chances para contratação temporária, com duração de três anos, para técnicos de nível superior. O salário é no valor de R$ 4.599,13, além de auxílio-alimentação de R$ 300, para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana.