MPGO abre vaga para assessor de promotoria com salário de R$ 7,4 mil

(foto: Divulgação/MPGO)

O MPGO está com inscrições abertas em outros três com vagas para profissionais de ensino fundamental. São três chances distribuídas no cargos de secretário auxiliar e oficial de promotoria.





O salário é de R$ 3.549,56, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche, e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.





As inscrições vão até 13 de outubro de 2020, por meio do site do Ministério. O valor da taxa é de R$ 62,02. Clique aqui para saber mais!

A Coordenação das Promotorias de Justiça de Rio Verde, do Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que estão abertas as inscrições para uma vaga ao cargo de assessor de promotoria na comarca, com vencimento de R$ 7.491,91.Para concorrer, os candidatos devem ser bacharéis em Direito e encaminhar o currículo para o e-mail coord.rioverde@mpgo.mp.br até 5 de outubro.A seleção será feita por análise curricular e entrevista individual.