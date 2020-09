Jaguar Mining abre programa de trainee

(foto: Yiannis Kamatsos/Pixabay )

A Jaguar Mining, empresa brasileira com atividades para a produção eestá com inscrições abertas até 6 de setembro para o programa de trainee 2020/2021.Entre osnecessários estão: formação superior em geologia, engenharia de minas, eletromecânica ou afins; inglês intermediário, ter concluído o curso nos últimos cinco anos, além da disponibilidade para residir nas cidades de Conceição do Pará ou Santa Bárbara, em Minas Gerais.