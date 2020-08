Novo processo seletivo é lançado pelo Governo da Paraíba

(foto: Secretaria de Estado da Paraíba, divulgação )

Um novo edital de abertura foi publicado no Diário Oficial de João Pessoa. O documento divulga o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba para contratação temporária de médicos nas áreas de neurocirurgia, cirurgia torácica e cirurgia vascular. Os cargos deverão ser desempenhados no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena e no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga, localizados em João Pessoa.