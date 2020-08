Saneago GO lança edital de concurso público que exige nível médio

(foto: Divulgação/Gov GO ) Um novo edital de concurso público foi aberto no Estado de Goiás! A Saneamento de Goiás S.A publicou, nesta terça-feira (25/8), certame com 25 vagas e formação de cadastro reserva. A Universidade Federal de Goiás (UFG) é a banca organizadora responsável pelo concurso.





Os cargos em aberto são: técnico em enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho, que exigem nível médio/técnico. O salário para ambos é de R$ 4.443,57 para 40 horas de jornada de trabalho por semana.





Será exigida do candidato contratado a condução de viaturas da empresa para a execução de serviços na localidade de sua lotação ou em viagens eventuais ou frequentes às várias localidades em que a Saneago está presente.





Técnicos de saúde aturarão em Goiânia e técnicos de engenharia poderão atuar em Anápolis, Campos Belos, Ceres, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Ouvidor, Palmeiras de Goiás, Porangatu, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, e São Luiz de Montes Belos.





Os interessados em concorrer deverão se inscrever pelo site centrodeselecao.ufg.br , entre 28 de setembro e 28 de outubro. A taxa de participação custa R$ 90 (haverá isenção da taxa para quem solicitar e for candidato com renda inferior a dois salários mínimos, ou for cadastrado no Cadúnico, ou ainda doadores de sangue e medula óssea). O edital reserva o mínimo de 10% das vagas a pessoas com deficiência.





Apenas provas objetivas O concurso contará apenas com provas objetivas (com questões com quatro alternativas e apenas uma correta), que serão aplicadas em 29 de novembro e vão cobrar conhecimentos em língua portuesa (10 questões de peso 1), informática (8 questões de peso 1), matemática e raciocínio lógico (8 questões de peso 1), história e geografia de Goiás (4 questões de peso 1) e conhecimentos específicos de cada área (30 questões de peso 3). Ao todo, serão 120 pontos e a pontuação mínima deverá ser de 60 pontos.





Os locais e hoários das provas serão divulgados em 25 de novembro. Já a publicação do resultado preliminar sairá em 12 de janeiro de 2021 e o concurso será homologado em 26 do mesmo mês, de acordo com previsão do cronograma oficial.





Os candidatos aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





O prazo de validade do concurso será de até dois anos, contados a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.