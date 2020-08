(foto: mohamed Hassan/Pixabay )



A Adecco, líder mundial em recrutamento e seleção, está com mais de 600 postos de empregos para trabalhar nas áreas de saúde, comercial, financeiro, vendas, produto, atendimento, logística, produção, compras, qualidade, tecnologia e mineração.



Há posições disponíveis nos estados de Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.



São vagas para diversos cargos, com salários que vão de R$ 1.066 a R$ 19 mil.





temporárias, os contratos têm 90 dias de duração, com possibilidade de efetivação.



Os candidatos interessados devem se cadastrar pelo link até o dia 21 de agosto:



Caso a vaga não esteja descrita, basta registrar-se no site para fazer parte do banco de currículos.









Sobre o Grupo





Atuando na área de RH, a Adecco tem 5,5 mil escritórios em 60 países, proporcionando empregos a 700 mil pessoas e oferecendo serviços a mais de 100 mil empresas.



Na América Latina, a empresa opera com 3 mil colaboradores em suas filiais presentes em oito países e conta com 7 milhões de cadastros em sua base de dados.



O Grupo faz parte da lista 500 da Fortune Global e está cotado na bolsa de Zurique. Apresenta uma estrutura mundial orientada para a prestação de um serviço integrado na área dos RH, com o compromisso de um desenvolvimento contínuo de soluções eficazes e competitivas para os seus clientes.