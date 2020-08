E-commerce abre mais de 300 vagas para home office

(foto: justynafaliszek/Pixabay )



A B2W Digital, e-commerce detentora das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, está com mais de 300 vagas abertas. As oportunidades são para cargos variados em áreas como marketing, comercial, financeiro e recursos humanos, além de diversas frentes de tecnologia.



Os contratados começarão a trabalhar em home office e, para isso, receberão em suas casas os equipamentos necessários para fazer suas atividades. A B2W Digital,detentora dasAmericanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, está com mais de 300 vagas abertas. As oportunidades são paravariados em áreas como marketing, comercial, financeiro e recursos humanos, além de diversas frentes de tecnologia.Oscomeçarão a trabalhar em home office e, para isso, receberão em suas casas os equipamentos necessários para fazer suas atividades.





seletivo para as vagas será 100% on-line e terá entrevistas com a área de gente & gestão e lideranças da companhia.



A B2W busca profissionais apaixonados por inovação e tecnologia, movidos por resultados e que tenham perfis diversos, para agregar e trazer diferentes visões de mundo.



Os pré-requisitos variam de acordo com cada cargo e podem ser conferidos na nova página de carreiras da companhia, na qual os candidatos também conseguem se inscrever para concorrer às vagas, além de saber mais sobre a B2W: O processopara as vagas será 100% on-line e terá entrevistas com a área de gente & gestão e lideranças da companhia.A B2W busca profissionais apaixonados por inovação e tecnologia, movidos pore que tenham perfis diversos, para agregar e trazer diferentes visões de mundo.Osvariam de acordo com cada cargo e podem ser conferidos na nova página de carreiras da companhia, na qual os candidatos também conseguem se inscrever para concorrer às vagas, além de saber mais sobre a B2W: http://carreiras.b2w.io/





"Temos diversas frentes de negócio envolvidas na construção da nossa plataforma digital, que vão desde marketplace a tecnologia. Por isso, oferecemos oportunidades para profissionais de diversas áreas", conta José Mauro Barros, diretor de gente & gestão da B2W Digital.



"Estamos com um volume alto de vagas abertas. Queremos trazer as melhores pessoas para crescerem junto com a B2W e também promover um impacto positivo por meio da geração de empregos", complementa o diretor.





salário compatível com o mercado, a companhia oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, auxílio creche e desconto nas lojas físicas da Americanas e nos sites da B2W.



Todas as oportunidades estão disponíveis em: Além decompatível com o mercado, a companhia oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, auxílio creche e desconto nas lojas físicas da Americanas e nos sites da B2W.Todas asestão disponíveis em: http://carreiras.b2w.io/









Treinamentos on-line





Mesmo após o início do home office, a B2W continua investindo no desenvolvimento constante do seu time. Desde abril, a companhia fez mais de 600 horas de treinamentos internos on-line para seus funcionários.



Com temas diversos, que vão de gestão de projetos a fundamentos de excel, os treinamentos são feitos nas plataformas teams e zoom, em que os participantes podem interagir e tirar dúvidas.





"Tivemos uma adesão de mais de 80% dos funcionários aos treinamentos on-line. Esse novo formato possibilitou uma maior interação entre as pessoas de diferentes prédios e áreas de negócio", comenta Barros.



"Para que os treinamentos virtuais continuassem com a mesma eficácia dos presenciais, escutamos o feedback dos associados e fizemos adaptações como, por exemplo, a redução da duração ou a divisão do treinamento em mais de um dia", explica José Mauro Barros.





A B2W também desenvolveu um Guia para o Trabalho Remoto e tem focado ainda mais em temas pertinentes ao momento atual como, por exemplo, as soft skills - que envolvem inteligência emocional, saúde mental, foco, disciplina, entre outros -, no intuito de contribuir para o bem-estar e a melhor adaptação dos seus funcionários a essa nova realidade.