PCDF retoma concurso para escrivão! Veja nova data das provas

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press ) A Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Gláucia da Silva, torna pública a retomada do concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão! Um novo edital, de número 9, foi publicado no Diário Oficial local (DODF), desta sexta-feira (14/8).





Como prometido pelo diretor da corporação e para alegria dos concurseiros que miram o ingresso na corporação da capital federal, as provas foram remarcadas para um dia distinto dos testes para agentes . Agora, as provas objetivas e discursiva, que terão a duração de 4 horas e 30 minutos, serão aplicadas na data provável de 17 de outubro de 2020, no turno da tarde.





Na data provável de 7 de outubro, será publicado no DODF e divulgado no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao , edital que informará a

disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas, assim como as medidas de proteção para evitar a transmissão do vírus Covid-19, bem como as demais datas de realização do concurso.





A retificação ainda incluiu que candidato que necessitar de atendimento especial por motivos religiosos poderá solicitá-lo, entre 17 e 21 de agosto, por meio de envio de documentação.





Veja a íntegra do edital aqui.









Inscrições encerradas

Estão em disputa 300 vagas de escrivães. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidados por vaga, segundo publicado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoçao de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.